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من برنامج: هاشتاج

فيلم ريش يثير جدلا واسعا على مواقع التواصل المصرية

أثار انسحاب 3 ممثلين مصريين خلال عرض أحد الأفلام (ريش)، في مهرجان الجونة السينمائي بدعوى أن الفيلم يقدم صورة مسيئة لمصر جدلا واسعا على مواقع التواصل، وتدور أحداث الفيلم في إطار خيالي.
19/10/2021-|آخر تحديث: 19/10/202108:57 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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من برنامج: المسائية

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