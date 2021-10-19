أثار انسحاب 3 ممثلين مصريين خلال عرض أحد الأفلام في مهرجان الجونة السينمائي بدعوى أن الفيلم يقدم صورة مسيئة لمصر جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
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فيلم ريش يثير جدلا واسعا على مواقع التواصل المصرية
أثار انسحاب 3 ممثلين مصريين خلال عرض أحد الأفلام (ريش)، في مهرجان الجونة السينمائي بدعوى أن الفيلم يقدم صورة مسيئة لمصر جدلا واسعا على مواقع التواصل، وتدور أحداث الفيلم في إطار خيالي.
19/10/2021-|آخر تحديث: 19/10/202108:57 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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