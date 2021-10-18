ممثل تونسي يتلقى تهديدات بالقتل بسبب تقليده قيس سعيّد

بعد مضي أكثر من شهرين على إقالة حكومة هشام المشيشي، جرت مراسم إعلان تشكيل الحكومة التونسية الجديدة التي تترأسها نجلاء بودن، وخلفت التشكيلة الجديدة جدلا بين من أثنى عليها ومن تمسك بعدم شرعيتها.