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البث الحي
03:04

من برنامج: هاشتاج

ممثل تونسي يتلقى تهديدات بالقتل بسبب تقليده قيس سعيّد

تداول نشطاء على مواقع التواصل في تونس مقطع فيديو للممثل والإعلامي التونسي لطفي العبدلي يتحدث فيه عن تلقيه تهديدات بالقتل بسبب فقرة كوميدية قلد فيها صوت الرئيس التونسي قيس سعيّد ضمن حوار ساخر.
18/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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من برنامج: بعد منتصف الليل

كيف ترى الإعلان عن الحكومة التونسية الجديدة؟

بعد مضي أكثر من شهرين على إقالة حكومة هشام المشيشي، جرت مراسم إعلان تشكيل الحكومة التونسية الجديدة التي تترأسها نجلاء بودن، وخلفت التشكيلة الجديدة جدلا بين من أثنى عليها ومن تمسك بعدم شرعيتها.

تونس تلغي الإقامة الجبرية بحق مسؤولين وبرلمانيين مع تواصل الاحتجاجات ضد سعيّد

ألغت السلطات التونسية، اليوم الأحد، الإقامة الجبرية عن مسؤولين وبرلمانيين حاليين وسابقين، بعدما فرضت عليهم ضمن إجراءات الرئيس قيس سعيّد الاستثنائية، مع تواصل الاحتجاجات الشعبية ضد قرارات سعيد.

10/10/2021
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