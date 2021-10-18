فتحت محكمة تونسية، الجمعة، تحقيقا في تصريحات للرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، قال فيها إنه سعى إلى إفشال عقد القمة الفرنكوفونية في بلاده أواخر العام الجاري.
03:04
من برنامج: هاشتاج
ممثل تونسي يتلقى تهديدات بالقتل بسبب تقليده قيس سعيّد
تداول نشطاء على مواقع التواصل في تونس مقطع فيديو للممثل والإعلامي التونسي لطفي العبدلي يتحدث فيه عن تلقيه تهديدات بالقتل بسبب فقرة كوميدية قلد فيها صوت الرئيس التونسي قيس سعيّد ضمن حوار ساخر.
18/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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