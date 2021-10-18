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من برنامج: هاشتاج

مجلة تايم: سارة وحيدي واحدة من “قادة الجيل القادم”

اعتبرت مجلة تايم الأمريكية الفتاة الأفغانية سارة وحيدي واحدة من قادة الجيل القادم، وذلك لإنشائها تطبيقا يساهم في الحفاظ على أمن الشعب الأفغاني، وجاءت فكرة التطبيق (احتساب) من تجربة شخصية مرت بها.
17/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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بعد سلسلة تفجيرات.. مسؤول أمريكي سابق: هذا ما يجب أن تفعله طالبان لضبط الأمن في أفغانستان (فيديو)

قال دوغلاس أوليفانت مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، إن حركة طالبان لديها اليد العليا في أفغانستان ولكن لديها خلافات عميقة مع الحركات المصنفة ضمن التنظيمات الإرهابية.

20/9/2021
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