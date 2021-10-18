قال المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة طالبان إن انفجارا كبيرا استهدف مسجدا للشيعة في مدينة قندهار بجنوب أفغانستان خلال صلاة الجمعة ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا.
05:39
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مجلة تايم: سارة وحيدي واحدة من “قادة الجيل القادم”
اعتبرت مجلة تايم الأمريكية الفتاة الأفغانية سارة وحيدي واحدة من قادة الجيل القادم، وذلك لإنشائها تطبيقا يساهم في الحفاظ على أمن الشعب الأفغاني، وجاءت فكرة التطبيق (احتساب) من تجربة شخصية مرت بها.
17/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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