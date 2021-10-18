مجلة تايم: سارة وحيدي واحدة من “قادة الجيل القادم”

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة طالبان إن انفجارا كبيرا استهدف مسجدا للشيعة في مدينة قندهار بجنوب أفغانستان خلال صلاة الجمعة ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا.