التقت الجزيرة مباشر النائبة في المجلس التشريعي والقيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار، والتي أفرج عنها مؤخرا بعد عامين من الاعتقال في سجون الاحتلال توفيت خلالهما ابنتها قبل ثلاثة أشهر.
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فلسطين.. الإفراج عن الأسيرة نسرين أبو كميل بعد اعتقال 6 أعوام
تفاعل رواد مواقع التواصل مع الإفراج عن الأسيرة الفلسطينية نسرين أبو كميل من سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد 6 سنوات قضتها في الأسر بتهمة التجسس، كما لقي خبر الإفراج اصداء واسعة في فلسطين.
18/10/2021-|آخر تحديث: 18/10/202109:32 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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