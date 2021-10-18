فلسطين.. الإفراج عن الأسيرة نسرين أبو كميل بعد اعتقال 6 أعوام

قال نادي الأسير الفلسطيني إن هناك مخاوف كبيرة على مصير الأسرى الأربعة (زكريا الزبيدي، ومحمد عارضة، ومحمود العارضة، ويعقوب قادري) الذين أعيد اعتقالهم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.