Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
05:49
من برنامج: هاشتاج

فلسطين.. الإفراج عن الأسيرة نسرين أبو كميل بعد اعتقال 6 أعوام

تفاعل رواد مواقع التواصل مع الإفراج عن الأسيرة الفلسطينية نسرين أبو كميل من سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد 6 سنوات قضتها في الأسر بتهمة التجسس، كما لقي خبر الإفراج اصداء واسعة في فلسطين.
18/10/2021-|آخر تحديث: 18/10/202109:32 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
هاشتاج

الجزائريون يحيون ذكرى “مجزرة نهر السين” عام 1961

مدة الفيديو 05 minutes 44 seconds

لبنان.. إحياء ذكرى انطلاق احتجاجات 17 أكتوبر تشرين أول

مدة الفيديو 04 minutes 00 seconds

ممثل تونسي يتلقى تهديدات بالقتل بسبب تقليده قيس سعيّد

مدة الفيديو 03 minutes 04 seconds

مجلة تايم: سارة وحيدي واحدة من “قادة الجيل القادم”

مدة الفيديو 05 minutes 39 seconds
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
هاشتاج

الجزائريون يحيون ذكرى “مجزرة نهر السين” عام 1961

مدة الفيديو 05 minutes 44 seconds

لبنان.. إحياء ذكرى انطلاق احتجاجات 17 أكتوبر تشرين أول

مدة الفيديو 04 minutes 00 seconds

ممثل تونسي يتلقى تهديدات بالقتل بسبب تقليده قيس سعيّد

مدة الفيديو 03 minutes 04 seconds

مجلة تايم: سارة وحيدي واحدة من “قادة الجيل القادم”

مدة الفيديو 05 minutes 39 seconds
شاهد المزيد

حول هذه القصة

من برنامج: المسائية

“الجزيرة مباشر” تلتقي الأسيرة المحررة خالدة جرار

التقت الجزيرة مباشر النائبة في المجلس التشريعي والقيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار، والتي أفرج عنها مؤخرا بعد عامين من الاعتقال في سجون الاحتلال توفيت خلالهما ابنتها قبل ثلاثة أشهر.

أسرى جلبوع الأربعة الذين أعيد اعتقالهم

مخاوف على مصير معتقلي جلبوع الأربعة والحركة الأسيرة تستعد للتصعيد وتحدي الاحتلال

قال نادي الأسير الفلسطيني إن هناك مخاوف كبيرة على مصير الأسرى الأربعة (زكريا الزبيدي، ومحمد عارضة، ومحمود العارضة، ويعقوب قادري) الذين أعيد اعتقالهم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

Published On 11/9/2021
المزيد من البرامج

الجزائريون يحيون ذكرى “مجزرة نهر السين” عام 1961

أفغانستان.. 10 أطفال يلقون مصرعهم بسبب الطقس البارد

نسرين أبو كميل.. أسيرة فلسطينية مفرج عنها تتشوق لحضن أطفالها

لبنان.. إحياء ذكرى انطلاق احتجاجات 17 أكتوبر تشرين أول

الأكثر قراءة

نصر الله: لدى حزب الله 100 ألف مقاتل.. و”القوات اللبنانية” أجندتها الحرب الأهلية (فيديو)

الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله

تهديد ممثل تونسي بالقتل بسبب تقليده لقيس سعيّد في مشهد كوميدي (فيديو)

المتحدث الإقليمي للخارجية الامريكية: قلقون بشأن العملية الانتقالية في السودان (فيديو)

حاكم دارفور للجزيرة مباشر: لا نفوض العسكر ولا المدنيين وندعو لتطبيق الوثيقة الدستورية (فيديو)