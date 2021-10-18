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من برنامج: هاشتاج

انقسام منصات التواصل السوداني بشأن اعتصام القصر

انقسمت منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض للاعتصام الذي نظمته قيادات تيار الميثاق الوطني بقوى الحرية والتغيير لحل الحكومة، وفي المقابل دعا نشطاء لمظاهرات مضادة في 21 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
17/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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التوم هجو عضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية في السودان: الشارع سيسقط حكومة حمدوك (فيديو)

كشف التوم هجو عضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية وأحد الموقعين على تيار الميثاق الوطني لقوى الحرية والتغيير أن المتظاهرين أمام القصر الرئاسي سيواصلون الاعتصام إلى حين الاستجابة لمطالبهم المشروعة.

16/10/2021
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