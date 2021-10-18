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من برنامج: هاشتاج انقسام منصات التواصل السوداني بشأن اعتصام القصر

انقسمت منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض للاعتصام الذي نظمته قيادات تيار الميثاق الوطني بقوى الحرية والتغيير لحل الحكومة، وفي المقابل دعا نشطاء لمظاهرات مضادة في 21 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

المصدر : الجزيرة مباشر