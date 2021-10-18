ما زال مئات السودانيين يعتصمون لليوم الثاني على التوالي في العاصمة السودانية الخرطوم للمطالبة بتولى العسكريين السلطة وحدهم في البلاد، ما يزيد من تعقيد الأزمة السياسية.
03:07
من برنامج: هاشتاج
انقسام منصات التواصل السوداني بشأن اعتصام القصر
انقسمت منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض للاعتصام الذي نظمته قيادات تيار الميثاق الوطني بقوى الحرية والتغيير لحل الحكومة، وفي المقابل دعا نشطاء لمظاهرات مضادة في 21 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
17/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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