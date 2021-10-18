اتهم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وزير الداخلية الفرنسي بصناعة ما وصفها كذبة كبرى، وذلك بعد ادعائه رفض الجزائر استقبال 7 آلاف لاجيء من رعاياها كانوا في وضع غير قانوني وتريد فرنسا ترحيلهم.
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الجزائريون يحيون ذكرى “مجزرة نهر السين” عام 1961
دشن ناشطون جزائريون وسما عبر موقع تويتر بعنوان (مجزرة 17 أكتوبر)/ تشرين أول 1961، حيث قمعت قوات الأمن الفرنسي مظاهرات حاشدة في باريس دعما لنضال بلادهم من أجل الاستقلال، إلا أنهم قوبلوا بالرصاص الحي.
18/10/2021-|آخر تحديث: 18/10/202109:33 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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