Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
05:44
من برنامج: هاشتاج

الجزائريون يحيون ذكرى “مجزرة نهر السين” عام 1961

دشن ناشطون جزائريون وسما عبر موقع تويتر بعنوان (مجزرة 17 أكتوبر)/ تشرين أول 1961، حيث قمعت قوات الأمن الفرنسي مظاهرات حاشدة في باريس دعما لنضال بلادهم من أجل الاستقلال، إلا أنهم قوبلوا بالرصاص الحي.
18/10/2021-|آخر تحديث: 18/10/202109:33 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
هاشتاج

فلسطين.. الإفراج عن الأسيرة نسرين أبو كميل بعد اعتقال 6 أعوام

مدة الفيديو 05 minutes 49 seconds

لبنان.. إحياء ذكرى انطلاق احتجاجات 17 أكتوبر تشرين أول

مدة الفيديو 04 minutes 00 seconds

ممثل تونسي يتلقى تهديدات بالقتل بسبب تقليده قيس سعيّد

مدة الفيديو 03 minutes 04 seconds

مجلة تايم: سارة وحيدي واحدة من “قادة الجيل القادم”

مدة الفيديو 05 minutes 39 seconds
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
هاشتاج

فلسطين.. الإفراج عن الأسيرة نسرين أبو كميل بعد اعتقال 6 أعوام

مدة الفيديو 05 minutes 49 seconds

لبنان.. إحياء ذكرى انطلاق احتجاجات 17 أكتوبر تشرين أول

مدة الفيديو 04 minutes 00 seconds

ممثل تونسي يتلقى تهديدات بالقتل بسبب تقليده قيس سعيّد

مدة الفيديو 03 minutes 04 seconds

مجلة تايم: سارة وحيدي واحدة من “قادة الجيل القادم”

مدة الفيديو 05 minutes 39 seconds
شاهد المزيد

حول هذه القصة

من برنامج: هاشتاج

الرئيس الجزائري يتهم وزير الداخلية الفرنسي بالكذب

اتهم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وزير الداخلية الفرنسي بصناعة ما وصفها كذبة كبرى، وذلك بعد ادعائه رفض الجزائر استقبال 7 آلاف لاجيء من رعاياها كانوا في وضع غير قانوني وتريد فرنسا ترحيلهم.

“جاءوا لدحر العدوان الصليبي الإسباني”.. رئيس “جمعية العلماء” الجزائرية يفند مزاعم ماكرون بحق العثمانيين

قال عبد الرزاق قسوم رئيس “جمعية العلماء المسلمين الجزائريين”، اليوم الإثنين، إن “الوجود العثماني في الجزائر لم يكن استعمارا وإنما لمساعدة البلاد على دحر العدوان الصليبي الإسباني”.

Published On 11/10/2021
المزيد من البرامج

فلسطين.. الإفراج عن الأسيرة نسرين أبو كميل بعد اعتقال 6 أعوام

أفغانستان.. 10 أطفال يلقون مصرعهم بسبب الطقس البارد

نسرين أبو كميل.. أسيرة فلسطينية مفرج عنها تتشوق لحضن أطفالها

لبنان.. إحياء ذكرى انطلاق احتجاجات 17 أكتوبر تشرين أول

الأكثر قراءة

نصر الله: لدى حزب الله 100 ألف مقاتل.. و”القوات اللبنانية” أجندتها الحرب الأهلية (فيديو)

الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله

تهديد ممثل تونسي بالقتل بسبب تقليده لقيس سعيّد في مشهد كوميدي (فيديو)

المتحدث الإقليمي للخارجية الامريكية: قلقون بشأن العملية الانتقالية في السودان (فيديو)

حاكم دارفور للجزيرة مباشر: لا نفوض العسكر ولا المدنيين وندعو لتطبيق الوثيقة الدستورية (فيديو)