ممثل كندي يصبح أكبر المسافرين إلى الفضاء سنا

حقق جيف بيزوس الرجل الأكثر ثراء في العالم حلمه بالصعود إلى الفضاء، الثلاثاء، على متن أول رحلة مأهولة لشركته “بلو أوريجين” في صراع على صناعة سياحة الفضاء مع الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون.