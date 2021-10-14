أصبحت يوليا بيريسيلد أول ممثلة في التاريخ تصور فيلما سينمائيا في الفضاء الخارجي متفوقة بذلك على نجوم هوليوود وعلى رأسهم توم كروز.
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ممثل كندي يصبح أكبر المسافرين إلى الفضاء سنا
تصدر أسم الممثل الكندي وليام شاتنر، موقع تويتر عالميا بعد مشاركته في رحلة لمركبة فضائية تابعة لشركة “بلو أوريجن”، ليصبح أكبر المسافرين إلى الفضاء سنا على الإطلاق بعمر يناهز 90 عاما.
14/10/2021-|آخر تحديث: 14/10/202111:58 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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