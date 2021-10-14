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من برنامج: هاشتاج

ممثل كندي يصبح أكبر المسافرين إلى الفضاء سنا

تصدر أسم الممثل الكندي وليام شاتنر، موقع تويتر عالميا بعد مشاركته في رحلة لمركبة فضائية تابعة لشركة “بلو أوريجن”، ليصبح أكبر المسافرين إلى الفضاء سنا على الإطلاق بعمر يناهز 90 عاما.
14/10/2021-|آخر تحديث: 14/10/202111:58 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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صراع المليارديرات.. الأمريكي جيف بيزوس يحقق حلمه بالصعود إلى الفضاء (فيديو)

حقق جيف بيزوس الرجل الأكثر ثراء في العالم حلمه بالصعود إلى الفضاء، الثلاثاء، على متن أول رحلة مأهولة لشركته “بلو أوريجين” في صراع على صناعة سياحة الفضاء مع الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون.

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