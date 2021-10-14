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من برنامج: هاشتاج موظفون في شركتي أمازون وغوغل يطالبون بمقاطعة جيش الاحتلال

طالب موظفون في شركتي غوغل وأمازون بوقف التعامل مع الحكومة والجيش الإسرائيلي في مشروع نيمبوس، وقالوا “لا يمكننا دعم قرار صاحب العمل بتزويد الجيش الإسرائيلي بالتكنولوجيا التي تستخدم لإيذاء الفلسطينيين”.

المصدر : الجزيرة مباشر