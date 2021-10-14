قال موظفون في غوغل وأمازون إن التكنولوجيا التي يطوروها وتبيعها الشركتان لجيش الاحتلال الإسرائيلي وحكومته تجعل التمييز المنهجي والتهجير أشد قسوة وفتكا بالفلسطينيين.
04:45
من برنامج: هاشتاج
موظفون في شركتي أمازون وغوغل يطالبون بمقاطعة جيش الاحتلال
طالب موظفون في شركتي غوغل وأمازون بوقف التعامل مع الحكومة والجيش الإسرائيلي في مشروع نيمبوس، وقالوا “لا يمكننا دعم قرار صاحب العمل بتزويد الجيش الإسرائيلي بالتكنولوجيا التي تستخدم لإيذاء الفلسطينيين”.
14/10/2021-|آخر تحديث: 14/10/202111:57 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
هاشتاج
شاهد المزيد