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من برنامج: هاشتاج

الكشف عن قائمة المنظمات المحظورة على فيسبوك

كشف موقع إنترسبت الأمريكي عن القائمة “السرية السوداء” لفيسبوك، وتشمل مؤسسات وشخصيات حول العالم يحظر الموقع تداول أسمائها على صفحاته، بينها عدد من التنظيمات والشخصيات الفلسطينية.
14/10/2021-|آخر تحديث: 14/10/202111:57 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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جامعة نيويورك تكشف “خوارزميات” إسرائيلية لحجب المحتوى الفلسطيني على المنصات

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