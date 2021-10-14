قال الصحفي والاستشاري في المنصات الرقمية أحمد الشيخ إن الحل الأفضل للضغط على مواقع التواصل من أجل تغيير نهجها في التعامل مع المحتوى الفلسطيني هو تنظيم الجهود.
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من برنامج: هاشتاج
الكشف عن قائمة المنظمات المحظورة على فيسبوك
كشف موقع إنترسبت الأمريكي عن القائمة “السرية السوداء” لفيسبوك، وتشمل مؤسسات وشخصيات حول العالم يحظر الموقع تداول أسمائها على صفحاته، بينها عدد من التنظيمات والشخصيات الفلسطينية.
14/10/2021-|آخر تحديث: 14/10/202111:57 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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