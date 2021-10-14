أعلن أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الإسرائيلي أنهم سيخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام رفضا لاستمرار إجراءات عقابية فرضت عليهم عقب فرار ستة أسرى الشهر الماضي من سجن جلبوع.
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من برنامج: هاشتاج
أسرى من حركة الجهاد الإسلامي يبدأون إضرابا عن الطعام
شرع نحو 250 أسيرا من حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الإسرائيلي في إضراب مفتوح عن الطعام، رفضا لاستمرار الإجراءات العقابية التي اتخذت بحقهم عقب فرار ستة أسرى من سجن جلبوع الشهر الماضي.
14/10/2021-|آخر تحديث: 14/10/202111:55 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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