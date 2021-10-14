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من برنامج: هاشتاج أسرى من حركة الجهاد الإسلامي يبدأون إضرابا عن الطعام

شرع نحو 250 أسيرا من حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الإسرائيلي في إضراب مفتوح عن الطعام، رفضا لاستمرار الإجراءات العقابية التي اتخذت بحقهم عقب فرار ستة أسرى من سجن جلبوع الشهر الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر