تصريحات لباسم يوسف تشعل جدلا على منصات التواصل

عاد الإعلامي المصري المقيم في الولايات المتحدة باسم يوسف لإثارة الجدل على منصات التواصل بعد ظهوره في برنامج (برلمان شعب) وتصريحاته بشأن اتهامات له بالسخرية من ضحايا مجزرة رابعة وحقبة محمد مرسي.