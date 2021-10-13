عاد الإعلامي المصري المقيم في الولايات المتحدة باسم يوسف لإثارة الجدل على منصات التواصل بعد ظهوره في برنامج (برلمان شعب) وتصريحاته بشأن اتهامات له بالسخرية من ضحايا مجزرة رابعة وحقبة محمد مرسي.
04:50
من برنامج: هاشتاج
تصريحات لباسم يوسف تشعل جدلا على منصات التواصل
عاد الإعلامي المصري باسم يوسف لإثارة الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في برنامج “برلمان شعب” وتصريحاته بشأن اتهامات له بالسخرية من ضحايا مجزرة رابعة وحقبة الرئيس الراحل محمد مرسي.
13/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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