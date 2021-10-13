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من برنامج: هاشتاج

تصريحات لباسم يوسف تشعل جدلا على منصات التواصل

عاد الإعلامي المصري باسم يوسف لإثارة الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في برنامج “برلمان شعب” وتصريحاته بشأن اتهامات له بالسخرية من ضحايا مجزرة رابعة وحقبة الرئيس الراحل محمد مرسي.
13/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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