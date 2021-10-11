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من برنامج: هاشتاج

“هيومن رايتس” تتهم فيسبوك بقمع المحتوى الفلسطيني

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش شركة فيسبوك بقمع المحتوى الفلسطيني من خلال سياسة ملاحقة الحسابات التي تنشر عن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، ومنع نشر مصطلحات معينة.
11/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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جامعة نيويورك تكشف “خوارزميات” إسرائيلية لحجب المحتوى الفلسطيني على المنصات

كشف بحث علمي لجامعة نيويورك بعض تفاصيل حملة تشنها إسرائيل ضد المحتوى الفلسطيني على منصات التواصل عبر “خوارزميات” إلكترونية تقوم برصد المحتوى الفلسطيني والإبلاغ عنه باعتباره “محتوى عنيف يجب إزالته”.

18/9/2021
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