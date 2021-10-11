اتهام المنظمة الحقوقية شركة فيسبوك بالرقابة على المحتوى الفلسطيني يضاف إلى الضغط الدولي الواقع على عملاق التواصل الاجتماعي منذ اتهام مسؤولة سابقة في فيسبوك الشركة بارتكاب انتهاكات وتعزيز العنف العرقي.
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من برنامج: هاشتاج
“هيومن رايتس” تتهم فيسبوك بقمع المحتوى الفلسطيني
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش شركة فيسبوك بقمع المحتوى الفلسطيني من خلال سياسة ملاحقة الحسابات التي تنشر عن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، ومنع نشر مصطلحات معينة.
11/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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