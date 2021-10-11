تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لطلاب إحدى مدارس محافظة دمياط وهم يرفعون علم فرنسا خلال طابور الصباح في أول أيام الدراسة أمس السبت.
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من برنامج: هاشتاج
مصر.. سخرية واسعة لرفع العلم الفرنسي في مدرسة بدلا من المصري
تداول ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صورة لطلاب إحدى مدارس محافظة دمياط وهم يرفعون علم فرنسا خلال طابور الصباح في أول أيام الدراسة، وأثارت الواقعة سخرية رواد مواقع التواصل.
11/10/2021-|آخر تحديث: 11/10/202111:36 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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