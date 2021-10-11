مصر.. سخرية واسعة لرفع العلم الفرنسي في مدرسة بدلا من المصري

سادت سخرية واسعة بين المدونين على أحد نصوص الممثل نبيل الحلفاوي التي قالها في مسلسل “القاهرة كابول”، وزعم فيها أن الله أرسل النبي يوسف إلى مصر، مشيرا إلى أن العالم كله اصابته المجاعة إلا مصر.