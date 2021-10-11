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مصر.. سخرية واسعة لرفع العلم الفرنسي في مدرسة بدلا من المصري

تداول ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صورة لطلاب إحدى مدارس محافظة دمياط وهم يرفعون علم فرنسا خلال طابور الصباح في أول أيام الدراسة، وأثارت الواقعة سخرية رواد مواقع التواصل.
11/10/2021-|آخر تحديث: 11/10/202111:36 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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