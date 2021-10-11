Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
03:47

من برنامج: هاشتاج

توتر جزائري فرنسي جديد بسبب تصريحات إيرك زمور

انتقد مدونون جزائريون حديث المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية الفرنسية إيرك زمور، بشأن عدم وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي، موافقا لتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
11/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
هاشتاج

“هيومن رايتس” تتهم فيسبوك بقمع المحتوى الفلسطيني

02:19

تونس.. تنديد بالاعتداءات على صحفيين خلال مظاهرات ضد سعيد

04:09

تواصل حالة الانقسام بين التونسيين بشأن القرارات الاستثنائية

04:30

سلطات الاحتلال تجرّف مقبرة لتحويلها إلى حديقة “توراتية”

03:35
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
هاشتاج

“هيومن رايتس” تتهم فيسبوك بقمع المحتوى الفلسطيني

02:19

تونس.. تنديد بالاعتداءات على صحفيين خلال مظاهرات ضد سعيد

04:09

تواصل حالة الانقسام بين التونسيين بشأن القرارات الاستثنائية

04:30

سلطات الاحتلال تجرّف مقبرة لتحويلها إلى حديقة “توراتية”

03:35
شاهد المزيد

حول هذه القصة

مرشح محتمل للرئاسة الفرنسية: فرنسا صنعت الجزائر.. ومدونون: لولا الجزائر لكانت فرنسا بلد القحط

انتقد مدونون جزائريون حديث المرشح المحتمل للانتخابات الرئيسية الفرنسية إريك زمور بشأن عدم وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي موافقا لتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السابقة.

10/10/2021
المزيد من البرامج

الحائز على جائزة نوبل للآداب يتحدث لـ”الجزيرة مباشر” عن تأثير أصوله العربية على مسيرته (فيديو)

عكرمة صبري: الصلاة الصامتة مقياس حقيقي لخطورة سياسة التهويد

الحزب الشيوعي: الصراع بين المكونين المدني والعسكري يدور حول الاحتفاظ بالمواقع

مظاهرات في تونس لرفض قرارات قيس سعيد

الأكثر قراءة

قيادي في الإخوان يكشف تفاصيل التحقيق مع قيادات بالجماعة في تركيا (فيديو)

اعتصموا داخل مسجد عثماني رفضًا لتحويله إلى كنيسة.. تبون يروي قصة إبادة فرنسا لـ 4 آلاف مصلٍ (فيديو)

“لعبة الحبار”.. ظاهرة كورية جنوبية نقلتها نتفليكس إلى العالم

كشمير تُباد.. ناشطون يدعون لنصرة مسلمي الهند