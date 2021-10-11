انتقد مدونون جزائريون حديث المرشح المحتمل للانتخابات الرئيسية الفرنسية إريك زمور بشأن عدم وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي موافقا لتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السابقة.
03:47
من برنامج: هاشتاج
توتر جزائري فرنسي جديد بسبب تصريحات إيرك زمور
انتقد مدونون جزائريون حديث المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية الفرنسية إيرك زمور، بشأن عدم وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي، موافقا لتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
11/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
هاشتاج
شاهد المزيد