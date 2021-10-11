توتر جزائري فرنسي جديد بسبب تصريحات إيرك زمور

أعلنت الجزائر استدعاء سفيرها في باريس من أجل التشاور، وذلك عقب تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصفت رسميا بالمسيئة، طعن من خلالها في وجود أمة جزائرية قبل الاحتلال الفرنسي.