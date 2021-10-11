رفض الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الإثنين، دعوات المعارضة له بالاستقالة قائلا إنه لا مجال للاستقالة وإنه سيخوض “المسؤولية الجسيمة”.
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تواصل حالة الانقسام بين التونسيين بشأن القرارات الاستثنائية
تتواصل حالة الانقسام بين التونسيين بشأن قرارات الرئيس قيس سعيّد ما بين مؤيد ومطالب باستعادة المسار الديمقراطي ورفض استمرار العمل بالتدابير الاستثنائية وإسقاط ما وصفوه بالانقلاب.
11/10/2021-|آخر تحديث: 11/10/202111:43 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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