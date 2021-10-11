انطلقت في العاصمة التونسية صباح اليوم الأحد مظاهرات احتجاجية ضد قرارات الرئيس قيس سعيّد الاستثنائية في تحرك هو الثالث خلال أسابيع قليلة.
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من برنامج: هاشتاج
تونس.. تنديد بالاعتداءات على صحفيين خلال مظاهرات ضد سعيد
ندد مدونون وناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالاعتداءات التي طالت عددا من الصحفيين توجبت نقلهم إلى المستشفى، وذلك خلال المظاهرات التي شهدها شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس.
11/10/2021-|آخر تحديث: 11/10/202111:44 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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