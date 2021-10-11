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من برنامج: هاشتاج تونس.. تنديد بالاعتداءات على صحفيين خلال مظاهرات ضد سعيد

ندد مدونون وناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالاعتداءات التي طالت عددا من الصحفيين توجبت نقلهم إلى المستشفى، وذلك خلال المظاهرات التي شهدها شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس.

المصدر : الجزيرة مباشر