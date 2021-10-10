يفترش مئات اللاجئين من دول أفريقية الأرض أمام مقر منظمة الهجرة الدولية في طرابلس منذ أيام بعد أن هربوا من مراكز الإيواء التي أجمعوا على تسميتها سجونا بسبب الظروف غير الإنسانية التي يتعرضون لها فيها.
03:15
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ليبيا.. تفاعل واسع مع حادثة فرار مهاجرين من مقر احتجازهم
تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع حادثة فرار مئات المهاجرين غير النظاميين من معسكر بمنطقة غوط شمال بالعاصمة الليبية طرابلس، من المباني المخصصة لاحتجازهم وسط حالة من التوتر بين أهالي المنطقة.
10/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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