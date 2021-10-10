ليبيا.. تفاعل واسع مع حادثة فرار مهاجرين من مقر احتجازهم

يفترش مئات اللاجئين من دول أفريقية الأرض أمام مقر منظمة الهجرة الدولية في طرابلس منذ أيام بعد أن هربوا من مراكز الإيواء التي أجمعوا على تسميتها سجونا بسبب الظروف غير الإنسانية التي يتعرضون لها فيها.