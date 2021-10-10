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ليبيا.. تفاعل واسع مع حادثة فرار مهاجرين من مقر احتجازهم

تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع حادثة فرار مئات المهاجرين غير النظاميين من معسكر بمنطقة غوط شمال بالعاصمة الليبية طرابلس، من المباني المخصصة لاحتجازهم وسط حالة من التوتر بين أهالي المنطقة.
10/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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