دخل لبنان في العتمة الشاملة، إثر توقف مصنعي الزهراني (جنوب) ودير عمار (شمال) بسبب نفاد المازوت، فيما تجري اتصالات لتأمين إعادة التيار الكهربائي “جزئيا”.
02:30
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انقطاع الكهرباء يعطل رصد الوسوم الأعلى تداولا في لبنان بسبب توقف خدمات الإنترنت
تعطل رصد الوسوم الأعلى تداولا في لبنان عقب انقطاع الكهرباء إثر توقف مصنعي الزهراني ودير عمار بسبب نفاد المازوت وفق بيان لمؤسسة كهرباء لبنان، ولم يبق سوى وسم “قلوب مليانة عتمة”.
10/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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