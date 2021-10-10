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انقطاع الكهرباء يعطل رصد الوسوم الأعلى تداولا في لبنان بسبب توقف خدمات الإنترنت

تعطل رصد الوسوم الأعلى تداولا في لبنان عقب انقطاع الكهرباء إثر توقف مصنعي الزهراني ودير عمار بسبب نفاد المازوت وفق بيان لمؤسسة كهرباء لبنان، ولم يبق سوى وسم “قلوب مليانة عتمة”.
10/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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