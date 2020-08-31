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من برنامج: هاشتاج التويجري يحذر من توزيع المنتجات الصهيونية بطرق مخادعة

نشر المدير العام السابق لمنظمة الإيسيسكو عبد العزيز التويجري تغريدة أثارت العديد من التعليقات، حيث كتب “يجب الحذر من توزيع المنتجات الصهيونية بطرق مخادعة، فالثغرة قد فتحت”.

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المصدر : الجزيرة مباشر