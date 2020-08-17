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نتنياهو: نعمل على تسيير رحلات جوية مباشرة للإمارات

نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على حسابه في تويتر تغريدة حول تسيير رحلات جوية مباشرة من تل أبيب إلى دبي وأبو ظبي.
17/8/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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