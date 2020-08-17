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من برنامج: هاشتاج نتنياهو: نعمل على تسيير رحلات جوية مباشرة للإمارات

نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على حسابه في تويتر تغريدة حول تسيير رحلات جوية مباشرة من تل أبيب إلى دبي وأبو ظبي.

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المصدر : الجزيرة مباشر