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من برنامج: هاشتاج تشييع شهداء فوج إطفاء انفجار مرفأ بيروت

تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي اللبنانية صورا لتشييع جثامين من فوج إطفائي بيروت، سقطوا في انفجار مرفأ بيروت قبل أسبوعين.

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المصدر : الجزيرة مباشر