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من برنامج: هاشتاج اشتية: الصلاة في المسجد الأقصى تحت السيادة الإسرائيلية مرفوض

قال رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد أشتيه، إن الخطوة الإماراتية للتطبيع مع إسرائيل خروج فاضح عن الإجماع العربي.

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المصدر : الجزيرة مباشر