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من برنامج: هاشتاج استثمارات آل الشيخ تفشل في إعادة ألميريا إلى الدوري الإسباني

سادت حالة من الجدل والتساؤل بين المدونين على منصات التواصل العربية، بعد خسارة نادي ألميريا الإسباني الذي يملكه رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ.

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المصدر : الجزيرة مباشر