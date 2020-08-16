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من برنامج: هاشتاج مراسلان إسرائيليان يبثان علنا من أمام برج خليفة في دبي

ظهر مراسلان إسرائيليان علنا للمرة الأولى وهما يبثان تقارير إعلامية من أمام برج خليفة في دبي، ونشرت هيئة البث الرسمي الإسرائيلية جزء من تقرير مراسلها الخاص بالشؤون العربية.

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المصدر : الجزيرة مباشر