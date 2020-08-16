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من برنامج: هاشتاج مدونون سعوديون يرفضون التطبيع الإماراتي الإسرائيلي

جاء وسم سعوديون ضد التطبيع ضمن الوسوم الأعلى تداولا على موقع تويتر في السعودية.

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المصدر : الجزيرة مباشر