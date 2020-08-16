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06:03
من برنامج:
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مدونون سعوديون يرفضون التطبيع الإماراتي الإسرائيلي
جاء وسم سعوديون ضد التطبيع ضمن الوسوم الأعلى تداولا على موقع تويتر في السعودية.
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16/8/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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