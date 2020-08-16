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من برنامج: هاشتاج حركة مقاطعة إسرائيل: تصف التطبيع الإماراتي الإسرائيلي بالخيانة

يتواصل التنديد باتفاق التطبيع الإماراتي على منصات التواصل الاجتماعي العربية، منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن الاتفاقية.

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المصدر : الجزيرة مباشر