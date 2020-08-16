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من برنامج: هاشتاج أنور قرقاش يؤكد تصريحات نتنياهو بشأن خطة الضم

أثار وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش، جدلا واسعا بعدما أقر في لقاء مع شبكة سي إن إن، أن وقف إسرائيل خطة ضم أراض محتلة هو أمر مؤقت ولن يدوم للأبد.

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المصدر : الجزيرة مباشر