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04:37
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نجل الجبري لسفيرة الرياض بواشنطن: كافحي من أجل سارة وعمر
حذر خالد الجبري نجل مستشار ولي العهد السعودي السابق، السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة، ريما بنت بندر آل سعود من الصمت عن ندائه الإنساني للإفراج عن شقيقيه.
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13/8/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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