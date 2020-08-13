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من برنامج: هاشتاج رواد التواصل يدشنون هاشتاج "السيسي باع مصر"

دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر عبر تويتر هاشتاج، #السيسي_باع_مصر، وسط اتهامات من معارضين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالفشل في إدارة البلاد.

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المصدر : الجزيرة مباشر