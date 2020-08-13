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من برنامج: هاشتاج جدل بعد إعلان لمطعم في مكة المكرمة استعرضه بالفتيات

تداول رواد مواقع التواصل إعلان ترويجي تجاري لفتيات عاملات في أحد مطعم بيع الشاورما في مكة المكرمة بشكل رأى فيه كثيرون إنه يتنافى والقيم والعادات والتقاليد السعودية.

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المصدر : الجزيرة مباشر