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من برنامج: هاشتاج الرئاسة اللبنانية: المجلس الأعلى للدفاع أبلغ بوجود نترات الأمونيوم

أعلنت الرئاسة اللبنانية إنها أبلغت المجلس الأعلى للدفاع في رئاسة مجلس الوزراء عن وجود نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت قبيل تعرضه للانفجار الهائل.

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المصدر : الجزيرة مباشر