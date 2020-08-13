02:19

من برنامج: هاشتاج الخارجية الأمريكية: قطر حليف موثوق في مكافحة الإرهاب

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن منسق مكافحة الإرهاب السفير ناثان أ. سيلز سيتوجه اليوم إلى الدوحة لشكر القيادة القطرية على التزامها بمكافحة الإرهاب العالمي.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر