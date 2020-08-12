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من برنامج: هاشتاج وسيم يوسف يثير الجدل مجددا على مواقع التواصل الاجتماعي

أثار الداعية الإماراتي من أصل أردني وسيم يوسف، الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشره تغريدة له بالإنجليزية على تويتر، اقتبس فيها جزءًا من حديث نبوي وحرّفه.

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المصدر : الجزيرة مباشر