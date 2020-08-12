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من برنامج: هاشتاج مصر: ردود فعل منصات التواصل على انتخابات مجلس الشيوخ

انطلقت عمليات التصويت لليوم الثاني من الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ المصري، وذلك عبر الاقتراع السري المباشر، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء.

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المصدر : الجزيرة مباشر