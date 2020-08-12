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تفاعل المدونين مع تظاهرات جزيرة سقطرى اليمنية

خرجت في جزيرة سقطرى اليمنية مسيرة احتجاجية نظمها الائتلاف الوطني الجنوبي بعد عودة مؤسسات الدولة الشرعية ممثلة في محافظها رمزي محروس، وتطبيق اتفاق الرياض وخروج المليشيات.
12/8/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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