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من برنامج: هاشتاج تصريحات هشام المشيشي تثير جدلا على منصات التواصل

أثارت تصريحات رئيس الحكومة التونسية المكلف هشام المشيشي، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي والتي أكد فيها أن حكومته ستخلو من التشكيلات السياسية، وستكون من الكفاءات فقط.

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المصدر : الجزيرة مباشر