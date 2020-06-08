02:10

من برنامج: هاشتاج شاهد: قواعد البقاء حيا في حضرت شرطي عنيف

في رد فعل على مقتل جورج فلويد على يد شرطة مينيا بولس، قام عدد من الآباء الأمريكيين من ذوي الأصول الأفريقية بتعليم أبنائهم قواعد البقاء على قيد الحياة في حضرة شرطي عنيف.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر