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من برنامج: هاشتاج شاهد: تظاهرة إلكترونية تطالب بنقل مكتب تويتر من دبي

دشن مغردون خليجيون وعرب تظاهرة إلكترونية تطالب بنقل مكتب تويتر من دبي إلى مكان آخر، معللين ذلك بأن المكتب يسمح بتدخل أنظمة حكم وصفوها بالسلطوية في الموقع وتدفق التغريدات.

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المصدر : الجزيرة مباشر