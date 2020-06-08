02:58

من برنامج: هاشتاج السعودية: بسبب تغريدة النيابة تقرر القبض على الهريفي (فيديو)

أصدرت النيابة العامة السعودية قرارا بالقبض على اللاعب الدولي ولاعب نادي النصر السابق فهد الهريفي بسبب تغريدة له على حسابه في تويتر.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر