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السعودية: بسبب تغريدة النيابة تقرر القبض على الهريفي (فيديو)

أصدرت النيابة العامة السعودية قرارا بالقبض على اللاعب الدولي ولاعب نادي النصر السابق فهد الهريفي بسبب تغريدة له على حسابه في تويتر.
8/6/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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