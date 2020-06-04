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من برنامج: هاشتاج شاهد: وزير الإعلام المصري يثير سخرية مواقع التواصل

أثار وزير الإعلام المصري أسامة هيكل، سخرية واسعة بين المدونين على مواقع التواصل بعد أن قال في لقاء تلفزيوني إن “الحكومة فرضت حظرا كليا مرتين دون أن تعلن عن ذلك بشكل صريح”.

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المصدر : الجزيرة مباشر