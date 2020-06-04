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من برنامج: هاشتاج شاهد: قوات حكومة الوفاق الليبية تسيطر على الحدود الإدارية لطرابلس

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا السيطرة على كامل الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس، بعد طرد أخر من بقي فيها من قوات خليفة حفتر.

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المصدر : الجزيرة مباشر