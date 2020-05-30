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الفنان الراحل حسن حسني يتصدر تويتر في مصر (فيديو)

تصدر الفنان الراحل حسن حسني موقع تويتر، بعدما وفاته المنية عن عمر يناهز 89 عاما إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى وظل داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة.
30/5/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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