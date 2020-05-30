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السعودية: جدل على منصات التواصل بشأن فاتورة كهرباء المساجد (فيديو)

انتقد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ استنزاف فاتورة الكهرباء الخاصة بالمساجد لميزانية الوزارة.
30/5/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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