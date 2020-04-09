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مصر: تمديد حظر التجوال وتقليل ساعاته (فيديو)

قال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إنه من المتوقع زيادة أعداد المصابين يوميا بفيروس كورونا المستجد خلال الأسابيع المقبلة.
9/4/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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شاهد: فوز بايدن يواصل إثارة تفاعل المدونين

02:46

شاهد: ناشطو مواقع التواصل يتفاعلون مع وفاة صائب عريقات

04:12

التويجري يحذر من توزيع المنتجات الصهيونية بطرق مخادعة

01:26
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