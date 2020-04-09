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من برنامج: هاشتاج مصر: تمديد حظر التجوال وتقليل ساعاته (فيديو)

قال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إنه من المتوقع زيادة أعداد المصابين يوميا بفيروس كورونا المستجد خلال الأسابيع المقبلة.

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المصدر : الجزيرة مباشر