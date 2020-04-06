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من برنامج: هاشتاج صانع الكمامات: تعّرف لأي بلد ينتمي (فيديو)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة لشاب قيل عنه إنه يصنع الكمامات ثم يقوم بتوزيعها مجانا على مستحقيها، وهذا الشاب كل الدول العربية نسبته إليها، تعرف عليه.

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المصدر : الجزيرة مباشر