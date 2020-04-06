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من برنامج: هاشتاج شركة خدمات طبية تخدع بنوكا إماراتية وتنهب 6.6 مليار دولار (فيديو)

أثارت تغريدة للأكاديمي عبد الخالق عبد الله جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كتب عن خبر تعرض بعض البنوك الإماراتية لعملية نصب من قبل رجل أعمال شهير.

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المصدر : الجزيرة مباشر