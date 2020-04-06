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من برنامج: هاشتاج شاهد: سيدة مصرية تروي تفاصيل دفن متوفية بسبب كورونا

انتشر على مواقع التواصل مقطع مصور لسيدة مصرية تروي تفاصيل دفن خالتها التي توفيت بعد إصابتها بفيروس كورونا، مشيرة إلى اختلاف الإجراءات التي تتخذها السلطات تجاه متوفي كورونا.

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المصدر : الجزيرة مباشر