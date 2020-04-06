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من برنامج: هاشتاج المغرب: عفو ملكي عن سجناء للحد من تفشي كورونا (فيديو)

أعلنت الحكومة المغربية أن الملك محمد السادس أصدر عفوا ملكيا شمل 5654 سجينا، في إطار الإجراءات الاحترازية ضد تفشي انتشار فيروس كورونا.

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المصدر : الجزيرة مباشر