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من برنامج: هاشتاج شاهد: نائب بريطاني يقرر صوم الأسبوع الأول من رمضان

أعلن البرلماني البريطاني باول بريستو، أنه سيصوم أول أسبوع من شهر رمضان المبارك، لفهم ماذا يعني هذا الشهر للمسلمين.

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المصدر : الجزيرة مباشر