البث الحي
02:34

من برنامج: هاشتاج

شاهد: مغردون ينتقدون الحملة الإعلامية السعودية ضد المغرب

انتقد مغردون ما وصفوه بالحملة الإعلامية المتواصلة ضد المغرب من قبل إعلاميين سعوديين وإماراتيين وذلك في إطار توتر تشهده العلاقات بين السعودية والمغرب.
26/4/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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