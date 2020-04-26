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من برنامج: هاشتاج شاهد: مغردون ينتقدون الحملة الإعلامية السعودية ضد المغرب

انتقد مغردون ما وصفوه بالحملة الإعلامية المتواصلة ضد المغرب من قبل إعلاميين سعوديين وإماراتيين وذلك في إطار توتر تشهده العلاقات بين السعودية والمغرب.

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المصدر : الجزيرة مباشر